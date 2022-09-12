Вице-президент Турции позвонил Али Асадову

Вице-президент Турции Фуат Октай позвонил премьер-министру Азербайджана Али Асадову.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, вице-президент Турции выразил поддержку и солидарность нашей стране в связи с провокациями, совершенными Арменией на армяно-азербайджанской границе и заявил, что турецкий народ всегда находится рядом с братским азербайджанским народом.

Ф.Октай выразил соболезнования Асадову и азербайджанскому народу в связи с гибелью наших военнослужащих в результате провокации Армении.

Премьер-министр выразил благодарность вице-президенту Турции за соболезнования и подчеркнул, что Азербайджан всегда чувствовал братскую поддержку Турции. Было отмечено, что провокации, совершенные вооруженными силами Армении на границе двух государств, были решительно пресечены.