Азербайджанцы мира призывают остановить Армению

Функционирующие в различных странах мира азербайджанские диаспорские организации направили международной общественности заявление в связи с провокацией, совершенной Арменией на границе с Азербайджаном 12 сентября 2022 года.

“Мы, члены азербайджанской общины, живущие и работающие в различных странах мира, заявляем, что переживаем чувство глубокой озабоченности в связи с нанесением Ереваном очередного удара по мирным переговорам, проводимым между Азербайджаном и Арменией, и просим международное сообщество усилить давление на Армению для предотвращения агрессорской политики захватнического государства.

С чувством сожаления хотим подчеркнуть, что армянская сторона уже не в первый раз отвечает провокацией на миротворческий процесс между двумя странами, начатый по инициативе Азербайджана. Армения под различными предлогами затягивает процесс урегулирования, несмотря на объявление о принятии мирных предложений.

Вся ответственность за произошедшую провокацию, противостояние и потери ложится на военно-политическое руководство Армении.

Еще раз обращаясь к международным организациям, ведущим структурам, мы требуем от мирового сообщества принятия практических мер в международно-правовой плоскости, с тем, чтобы подобное больше не повторилось, а также активизации усилий в области призыва армянской стороны к миру и прекращению реваншистских идей”, - говорится в заявлении.