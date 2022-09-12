Срочно: Погибли 50 азербайджанских военнослужащих

В ночь с 12 на 13 сентября Вооруженными силами Армении была совершена широкомасштабная провокация на Дашкесанском, Кельбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

Как сообщает Минобороны Азербайджана, всего при предотвращении широкомасштабной провокации погибли 50 военнослужащих Вооруженных сил, в том числе 42 военнослужащих Азербайджанской Армии и 8 военнослужащих Государственной пограничной службы.

Общественности будет представлен поименный список шехидов.