Ильхам Алиев: Кровь наших шехидов отомщена!
«Выражаю соболезнования всему азербайджанскому народу, семьям и близким военнослужащих, ставших шехидами 13 сентября во время предотвращения широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении в направлении Кельбаджарского, Лачынского, Дашкесанского и Зангиланского районов». Об этом написал в своем Twitter-аккаунте Верховный главнокомандующий ВС Азербайджана Ильхам Алиев.
"Кровь наших шехидов отомщена! Аллах рехмет елесин!", - добавил глава государства.
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