Байрамов обсудил с Лавровым столкновения с Арменией

Отмечается, что во время телефонной беседы были обсуждены боестолкновения и напряженность в регионе.

13 сентября состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России Джейхуном Байрамовым и Сергеем Лавровым. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства АР.

Дж.Байрамов проинформировал собеседника о последней ситуации, возникшей в результате широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении, мерах, принятых Азербайджаном в целях предотвращения агрессии.

Было подчеркнуто, что в течение последнего месяца Армения регулярно обстреливала позиции Азербайджана, продолжала минирование территорий и не вывела полностью свои вооруженные соединения с азербайджанских земель, что противоречит трехстороннему заявлению.

В свою очередь, С.Лавров указал на недопустимость столкновений в регионе и необходимость полной реализации требований трехстороннего заявления, подписанного лидерами Азербайджана, России и Армении.

Стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.