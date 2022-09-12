Хикмет Гаджиев и Джейхун Байрамов рассказали дипломатам правду о боях с Арменией фото
В Министерстве иностранных дел Азербайджана состоялся брифинг для представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса с участием главы МИД Джейхуна Байрамова и помощника президента Хикмета Гаджиева. Об этом сообщает МИД Азербайджана.
В ходе брифинга участникам была представлена подробная информация о неотложных и адекватных мерах, принятых азербайджанской стороной в целях предотвращения напряженности и военной агрессии, вызванных широкомасштабными военными провокациями ВС Армении в направлении Кельбаджарского, Лачынского и Дашкесанского районов. Подчеркивалось, что ответные меры со стороны Азербайджана носили ограниченный характер, были направлены против легитимных военных целей и не были нацелены на гражданское население.
Было отмечено, что этот акт агрессии, совершенный на условной государственной границе, является элементом цепи военно-политических провокаций, осуществленных Арменией в последние дни. Среди таких провокаций - нарушение армянской стороной положений трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и Российской Федерации, неполный вывод армянских вооруженных формирований с территории АР, продолжение минирования наших земель и усиление милитаризации в условном приграничном регионе, воспрепятствование открытию транспортных коммуникаций и осуществление деструктивных шагов, направленных на противодействие мирному процессу, отсутствие ответа на предложения азербайджанской стороны о начале конкретных переговоров по мирному договору и т.д.
Было подчеркнуто, что военная напряженность в регионе противоречит интересам азербайджанской стороны в условиях возвращения семей вынужденных переселенцев в село Агалы Зангиланского района, а также на фоне проводимых на освобожденных территориях восстановительных работах.
В завершение брифинга были выслушаны позиции участников мероприятия и даны ответы на соответствующие вопросы.