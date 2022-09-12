В Министерстве иностранных дел Азербайджана состоялся брифинг для представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса с участием главы МИД Джейхуна Байрамова и помощника президента Хикмета Гаджиева. Об этом сообщает МИД Азербайджана.

В ходе брифинга участникам была представлена подробная информация о неотложных и адекватных мерах, принятых азербайджанской стороной в целях предотвращения напряженности и военной агрессии, вызванных широкомасштабными военными провокациями ВС Армении в направлении Кельбаджарского, Лачынского и Дашкесанского районов. Подчеркивалось, что ответные меры со стороны Азербайджана носили ограниченный характер, были направлены против легитимных военных целей и не были нацелены на гражданское население.