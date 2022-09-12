Ильхам Алиев рассказал госсекретарю США о ситуации на границе с Арменией

Государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает АзерТАдж.

В ходе телефонного разговора государственный секретарь США выразил обеспокоенность в связи с напряжением на армяно-азербайджанской государственной границе.

Президент Ильхам Алиев отметил, что эта напряженность возникла в результате широкомасштабных провокаций Армении, и поэтому ответственность полностью ложится на военно-политическое руководство Армении.

Энтони Блинкен сказал, что США продолжат свои усилия по обеспечению прочного мира и безопасности в регионе, нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан поддерживает мирную повестку дня и важность продолжения усилий в этом направлении.