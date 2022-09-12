Генсек ООН обеспокоен ситуацией на границе Азербайджана и Армении

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен эскалацией напряженности на азербайджано-армянской границе. Об этом Report сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.

По его словам, генсек призывает стороны предпринять немедленные шаги по деэскалации напряженности, проявлять максимальную сдержанность и разрешать все существующие вопросы с помощью диалога в соответствующих форматах.

"Он также призывает стороны придерживаться ранее заключенных договоренностей. Генеральный секретарь выражает свою поддержку всем текущим посредническим усилиям в регионе", - сказал С.Дюжаррик.