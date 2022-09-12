В Баку прощаются с шехидами фото
Похоронен военнослужащий азербайджанской армии, погибший в результате армянской провокации.
Как сообщает АПА, 28-летний капитан Государственной пограничной службы (ГПС) Фарид Мехбалыев похоронен на второй Аллее шехидов в Ясамальском районе Баку.
В похоронах приняли участие официальные лица Минобороны Азербайджана, руководство исполнительной власти Ясамальского района и представители общественности.
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