В Баку прощаются с шехидами фото

Похоронен военнослужащий азербайджанской армии, погибший в результате армянской провокации.

Как сообщает АПА, 28-летний капитан Государственной пограничной службы (ГПС) Фарид Мехбалыев похоронен на второй Аллее шехидов в Ясамальском районе Баку.

В похоронах приняли участие официальные лица Минобороны Азербайджана, руководство исполнительной власти Ясамальского района и представители общественности.