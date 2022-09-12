Председатель парламента Турции позвонил спикеру Милли Меджлиса

Председатель Великого Национального Собрания Турции Мустафа Шентоп позвонил председателю Милли Меджлиса Азербайджана Сахибе Гафаровой.

Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, во время телефонного разговора председатель ВНСТ интересовался совершенными 13-го сентября провокациями вооруженных сил Армении в направлении Кельбаджарского, Лачинского, Дашкесанского и Зангиланского районов Азербайджана и засвидетельствовал поддержку братскому государству и его народу. Шентоп от своего имени и от имени депутатов ВНСТ выразил Сахибе Гафаровой и азербайджанскому народу соболезнования в связи с гибелью наших военнослужащих при отражении армянской провокации.

Сахиба Гафарова обстоятельно информировала коллегу о провокации Армении, поблагодарила Мустафу Шентопа и членов ВНСТ за соболезнования и отметила, что наш народ всегда чувствует братскую поддержку Турции.