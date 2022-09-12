ОДКБ решило отправить Станислава Зася на границу Азербайджана с Арменией

Совет коллективной безопасности ОДКБ на внеочередном заседании предложил создать рабочую группу в рамках организации для анализа ситуации и выработки предложений в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщило агентство БелТА по итогам встречи.

По сведениям агентства, на заседании были предложены шаги, которые могут быть предприняты в оперативном порядке. В их числе выезд генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася в зону конфликта для подготовки подробного доклада главам государств и создание рабочей группы из числа сотрудников Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ для анализа ситуации и выработки предложений, пишет БелТА.