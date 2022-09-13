Грузин спросят, хотят ли они воевать с Россией?

Руководство Грузии может организовать всенародный референдум и задать на нем вопрос: хотят ли грузины войны с Россией.

С таким заявлением в офисе правящей партии «Грузинская мечта» выступил председатель партии Георгий Кобахидзе.

«Пусть народ скажет, хочет ли он открытия второго фронта в Грузии против России», – подчеркнул Кобахидзе. Он пообещал, что власти «будут действовать так, как скажет народ».