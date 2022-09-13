Токаев обратился к Азербайджану и Армении

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании ОДКБ по ситуации на границе Армении и Азербайджана призвал стороны отказаться от силовых средств и приступить к переговорам, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

По ее данным, Токаев во вторник принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Мероприятие в формате видеоконференции прошло по предложению Армении. В саммите также приняли участие президент Киргизии Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, госсекретарь Cовбеза Белоруссии Александр Вольфович, заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков. Была заслушана информация Пашиняна о событиях на азербайджано-армянской границе.

«Выступая перед участниками сессии, президент Казахстана подчеркнул необходимость решения конфликта исключительно политико-дипломатическими путями. Касым-Жомарт Токаев призвал принять все возможные меры для стабилизации обстановки, отказаться от использования силовых средств, незамедлительно приступить к переговорам», - говорится в сообщении.