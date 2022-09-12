Сторонник Пашиняна призвал к заключению мира с Азербайджаном
Трезво оценивая ситуацию и не теряя времени, мы должны приложить усилия для урегулирования разногласий и конфликтов с нашим противником и сформулировать правила сосуществования, какими бы нереалистичными они ни казались в данный момент, ибо без соблюдения этих правил, установление долгосрочного мира в нашем регионе нереально. Об этом заявил депутат от правящей партии «Гражданский договор», экс-министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.
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