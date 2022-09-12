Зеленский: Украина освободила 8 тысяч квадратных километров территории

Украинские военные уже освободили около 8 тысяч квадратных километров Украины от российских войск. На половине из них еще продолжаются стабилизационные меры. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

«По состоянию на это время стабилизационные меры завершены в районах общей площадью более 4 тысяч квадратных километров, еще примерно на такой же освобожденной территории стабилизация продолжается», – сказал он.

Зеленский отметил, что на деоккупированных территориях обнаруживают остатки вражеских войск и диверсионных групп, а также задерживают коллаборантов и возвращают полную безопасность.

Также президент отметил, что Госпогранслужбе поручено обеспечить полную охрану государственной границы на освобожденных от российских войск территориях.