План Путина: как завершить войну на границе Азербайджана с Арменией
Президент Владимир Путин сообщил Совету ОДКБ о шагах России для деэскалации на границе Армении и Азербайджана.
«Владимиром Путиным доведена информация до членов СКБ о дополнительных практических шагах российской стороны, направленных на деэскалацию возникшей напряженности», – сообщили в секретариате ОДКБ.
Текущее заседание Совета ОДКБ является внеочередным и созвано по запросу со стороны Армении из-за обострения между Ереваном и Баку. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин участвует в саммите ОДКБ.