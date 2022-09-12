Отец погибшего азербайджанского военнослужащего Вадима Годжаева Алик Годжаев скончался от сердечного приступа. Трагедия произошла в Гяндже.

Согласно информации, мужчина отправился в Гянджу для того, чтобы получить тело сына, но перенес инфаркт и скончался в госпитале.

Тело отца и сына Годжаевых похоронят в Баку.

Военнослужащий Вадим Годжаев (1997 г.р.) был участником Отечественной войны. У него остались дочь и еще не родившийся ребенок.