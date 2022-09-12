Макрон позвонил Алиеву: обсудили войну на границе с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Разговор состоялся по инициативе французской стороны, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

Согласно сообщению, в ходе телефонного разговора президент Франции выразил обеспокоенность в связи с инцидентом, произошедшим на армяно-азербайджанской границе.

Глава азербайджанского государства довел до внимания президента Франции, что ответственность за эти широкомасштабные провокации ложится непосредственно на военно-политическое руководство Армении и азербайджанская сторона принимает ответные меры.

Кроме того, в ходе телефонного разговора была подчеркнута важность обеспечения устойчивого мира и безопасности в регионе, продолжения мирной повестки дня.

Коснувшись того, что вопрос напряженности на границе между Арменией и Азербайджаном будет вынесен на повестку дня Совета Безопасности ООН по инициативе Франции, президент Азербайджана еще раз довел до внимания важность проведения в этой плоскости дискуссий на объективной основе.