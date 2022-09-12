Неспокойно и на киргизско-таджикской границе

Киргизская погранслужба Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) сообщила о перестрелке между пограничниками на границе Кыргызстана и Таджикистана. Инцидент произошел в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Кыргызстана.

Согласно сообщению погранслужбы, таджикские военнослужащие применили минометы.

«На кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия», – сообщили в пресс-службе ПС ГКНБ.

По данным ведомства, киргизский пограннаряд встретил пограничников Таджикистана, которые «в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами заняли боевые позиции на не описанном участке госграницы». Игнорируя требования кыргызской стороны покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь. В ответ пограничники ПС ГКНБ Кыргызстана также применили оружие. По состоянию на 09:30 перестрелка то начиналась, то прекращалась. По предварительным данным, пострадавших и раненых с киргизской стороны нет.

На место выехал начальник Баткенского пограничного отряда. Проведены телефонные переговоры между начальниками областных управлений погранслужбы по недопущению эскалации конфликта. Планируется очная встреча.

В Душанбе о случившемся официально пока не сообщали.