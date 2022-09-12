Москва обвиняет Евросоюз: европейцы «хотят вытеснить Россию из Закавказья»

По его словам, ЕС активизировал свои действия на фоне антироссийской «санкционной кампании».

Евросоюз хочет вытеснить Россию из Закавказья и пытается вклиниться в трехстороннюю работу Москвы с Баку и Ереваном. Такое заявление в интервью российским СМИ сделал директор четвертого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар.

Гончар утверждает, что в ЕС «даже не скрывают, что главная цель – вытеснить Россию из Закавказья». Он считает, что это «геополитические игры с нулевым результатом».

«Все принципиальные оценки бесцеремонных попыток ЕС вклиниться в нашу трехстороннюю работу с Баку и Ереваном уже давались Сергеем Лавровым и официальным представителем МИД России Марией Захаровой», - заявляет представитель российcкого МИД.

23 мая в Брюсселе при посредничестве главы Евросоюза Шарля Мишеля встретились президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. После этого Баку и Ереван объявили о создании комиссий по делимитации границы. 31 августа состоялась еще одна трехсторонняя встреча в Брюсселе, по итогам которой стороны договорились продолжать переговоры о подписании мирного договора.