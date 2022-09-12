Его брат Санан Ахмедов сказал, что как только он услышал новости о стрельбе, позвонил брату, но трубку взял другой человек и заявил, что кровь шехидов отмщена. С.Ахмедов сказал, что их родители умерли, когда им было два года, и они выросли в селе Сос.

«Когда он пошел служить, всегда говорил, что ты будешь мной гордиться. Он был прапорщиком, всегда делал то, что говорил. 3 дня назад он позвонил и сказал, что на вражеской стороне перестрелка. Утром того же дня он позвонил, и мы поговорили. 13-го сентября я позвонил, но мой брат уже стал шехидом. Ему было 25 лет. Я горжусь своим братом, но без него мне будет очень трудно», - сказал С.Ахмедов.