Армянская армия продолжает наносить артиллерийские удары по позициям азербайджанских войск в Лачине и Кельбаджаре, говорится в экстренном сообщении Министерства обороны Азербайджана.

Согласно сообщению, вооруженные силы Армении, нарушив достигнутое накануне соглашение о прекращении огня, в ночь с 13 на 14 сентября и утром в среду обстреляли из минометов и артиллерийских установок различного калибра подразделения азербайджанской армии, расположенные в направлении Кельбаджарского и Лачинского районов.

Подразделения азербайджанской армии, расположенные в указанном направлении, принимают адекватные меры, отмечает Минобороны Азербайджана. В настоящее время азербайджанские позиции периодически обстреливаются. Подразделения азербайджанской армии предпринимают необходимые меры.