Жапаров обратился к Азербайджану и Армении

«Кыргызстан крайне обеспокоен эскалацией ситуации на границе двух дружественных для него государств. Президент Садыр Жапаров подчеркнул необходимость урегулирования ситуации исключительно политико-дипломатическим путем и выразил надежду на то, что обе стороны будут в дальнейшем воздерживаться от применения силы». С таким заявлением выступила пресс-служба президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Президент Кыргызстана также призвал Азербайджан и Армению к мирному разрешению ситуации на границе.