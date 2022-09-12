В Москве занимаются стабилизацией ситуации между Баку и Ереваном

Москва помогает стабилизировать ситуацию на границе Азербайджана и Армении, заявил в интервью российским СМИ директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.

По словам Гончара, Москва находится в тесном контакте с Ереваном и Баку.

«Предпринимаем необходимые меры в целях содействия скорейшей стабилизации ситуации», - заявил российский дипломат.