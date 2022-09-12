Паника в центре Еревана

Армянские СМИ сообщили, что родителей учеников одной из школ в центре Еревана попросили забрать детей из-за сигнала "о минировании", учителя вывели всех детей на улицы и получили распоряжение связаться с родителями.

Сообщалось также об эвакуации из Медицинского института.

Чуть позже выяснилось, что МЧС Армении проводит учения на фоне обострения ситуации на границе.

Сейчас кинологи, саперы и спасатели работают во Французском университете, ищут "бомбу".