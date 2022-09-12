МИД России: жаль, что делимитация армяно-азербайджанской границы «не обходится без срывов»

«Процесс делимитации армяно-азербайджанской границы находится на начальной стадии, и Москва сожалеет, что без срывов не обходится». Об этом в интервью российским СМИ заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.

По его словам, поскольку процесс делимитации армяно-азербайджанской границы находится на начальной стадии, задачей России является создание необходимых условий для обеспечения максимальной эффективности работы, способствование повышения уровня стабильности и безопасности в приграничье без вмешательства в эту деятельность извне, а также избегание политизации и обострений в пограничных вопросах.

«В ночь на 13 сентября обстановка в армяно-азербайджанском приграничье резко обострилась», - сказал Гончар.

Он напомнил, что МИД России призвал стороны воздерживаться от дальнейшей эскалации, проявлять сдержанность и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня.