США отправили в Москву тайную делегацию

Бывший губернатор штата Нью-Мексико Билли Ричардсон вместе со своей командой прибыл в Москву и провел встречи с российским руководством, пишет CNN со ссылкой на источники.

«Как стало известно CNN, Билли Ричардсон и его команда были в Москве на этой неделе и провели встречи с российским руководством», - говорится в сообщении.

Подробности переговоров не раскрываются. «На данный момент мы не можем комментировать это», – заявил представитель Центра Ричардсона, который в частном порядке работает от имени семей задержанных американцев.

Поездка Ричардсона в Россию совпала не только с неудачами российской армии на фронте, но и с попытками администрации Джо Байдена вернуть двух незаконно задержанных американцев: Бритни Гринера и Пола Уилана, отмечает Moscow Times.