Митинг перед парламентом Армении: требуют отставки Пашиняна видео
Родственники погибших во Второй Карабахской войне военнослужащих и поддерживающие их граждане в настоящее время проводят акцию протеста у здания парламента Армении, требуя от депутатов выразить недоверие премьер-министру Николу Пашиняну.
Как сообщают армянские СМИ, полицейские в касках и со щитами перекрыли вход на улицу Демирчяна, где находится здание Национального собрания Армении. Вся улица оцеплена войсками полиции.
Протестующие намерены встретиться с депутатами от правящей партии у служебного входа в здание парламента, чтобы потребовать объявления импичмента премьеру Николу Пашиняну. Некоторые из участников акции направились к главному входу на улице Баграмяна, чтобы получить пропуск в здание законодательного органа, но полиция их не пустила.
Напомним, что накануне родственники погибших также провели акцию у здания парламента.