Родственники погибших во Второй Карабахской войне военнослужащих и поддерживающие их граждане в настоящее время проводят акцию протеста у здания парламента Армении, требуя от депутатов выразить недоверие премьер-министру Николу Пашиняну.

Как сообщают армянские СМИ, полицейские в касках и со щитами перекрыли вход на улицу Демирчяна, где находится здание Национального собрания Армении. Вся улица оцеплена войсками полиции.