Грузия призвала Азербайджан и Армению сесть за стол переговоров

«С большой тревогой наблюдаем за военной эскалацией между Азербайджаном и Арменией и возникшим в результате конфликтом». Об этом говорится в заявлении МИД Грузии.

Ведомство заявляет о необходимости мирных переговоров для предотвращения дальнейшего обострения ситуации.

«Любая эскалация конфликтов негативно сказывается на безопасности региона в целом. Поэтому особое значение имеют совместные усилия международного сообщества по снятию напряженности и возобновлению диалога. Грузия привержена активному участию в процессе восстановления мира и стабильности в регионе, проводя диалог между сторонами конфликта», - говорится в заявлении министерства.