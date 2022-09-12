Гончар: Россия входит в тройку крупнейших партнеров Азербайджана

«Россия входит в тройку крупнейших экономических партнеров Азербайджана». Об этом в интервью российским СМИ заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.

По его словам, с января по июнь текущего года товарооборот между странами составил 1,67 миллиарда долларов (на 9,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

«Россия в тройке крупнейших торгово-экономических партнеров Азербайджана. Основные статьи российского экспорта включают продовольственные товары, машины, оборудование, древесину и металлы», - сказал Гончар.