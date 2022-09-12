Гончар: Россия входит в тройку крупнейших партнеров Азербайджана
«Россия входит в тройку крупнейших экономических партнеров Азербайджана». Об этом в интервью российским СМИ заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.
По его словам, с января по июнь текущего года товарооборот между странами составил 1,67 миллиарда долларов (на 9,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
«Россия в тройке крупнейших торгово-экономических партнеров Азербайджана. Основные статьи российского экспорта включают продовольственные товары, машины, оборудование, древесину и металлы», - сказал Гончар.
Он отметил, что Россия лидирует по объемам импорта азербайджанской ненефтяной продукции, являясь крупнейшим потребителем азербайджанской сельхозпродукции.
«Российские инвестиции в Азербайджан достигают 4,5 миллиарда долларов, азербайджанские в Россию - 1,5 миллиарда», - добавил дипломат.
Гончар также указал, что сейчас идет реализация совместных флагманских проектов, в частности, сервисного центра вертолетной техники АО «Вертолеты России», а «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Транснефть» участвуют в разведке, добыче, транспортировке и поставках азербайджанских углеводородов.