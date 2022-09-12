МИД России: Баку и Ереван лишь в начале пути примирения

Азербайджан и Армения находятся только в начале пути примирения. Такое заявление в интервью российским СМИ сделал глава департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Денис Гончар.

«Очевидно, что мы находимся только в начале непростого пути примирения между двумя странами. Достижение устойчивых результатов потребует времени и существенных усилий с обеих сторон», - сказал Гончар.

По его словам, Москва настроена и далее помогать обеим странам в реализации договоренностей мирного процесса.