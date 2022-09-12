Когда в Азербайджане заработают карты «Мир»?
«Внедрение платежной системы «Мир» в Азербайджане поспособствует развитию туризма из России. Этот вопрос обсуждался». Об этом российским СМИ сообщил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.
По словам дипломата, ранее вопросы внедрения платежной системы предметно обсуждались на российско-азербайджанской межправительственной комиссии в Баку 26 апреля.
Гончар также подчеркнул, что сближение Азербайджана с ЕАЭС соответствует интересам Баку.
«Азербайджанские партнеры могут сполна воспользоваться преимуществами единых рынков товаров, услуг и капиталов союза», - отметил он.