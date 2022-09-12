Белый дом отметил «изменение динамики» в войне в Украине

«На севере мы видим, как русские эвакуируются, отходят, оставляют свои оборонительные позиции, особенно в Харьковской области и вокруг нее, – сказал он. – Они оставили боевые позиции. Они оставили припасы».

«Я бы предоставил президенту Зеленскому определять и решать, считает ли он, что в военном отношении они достигли поворотного момента, – продолжил Кирби. – Но очевидно, по крайней мере в Донбассе, что украинские вооруженные силы создали определенный импульс. Поэтому мы собираемся поддерживать их как можно лучше».

Кирби при этом выступил с предостережением. «Перед нашими глазами разворачиваются драматические события, но это война, а война непредсказуема, – сказал он. – Пока неясно, каковы будут следующие шаги России, в то время как украинцы продолжают наступать на севере и продолжают контрнаступление на юге».

Представители Пентагона также подтвердили, что некоторые российские подразделения, которые находились в Харьковской области, ушли назад в Россию, хотя, по их словам, это не следует рассматривать как признак отступления Москвы.