Гурбан Гурбанов и Кади Боргес о шехидах и настрое на матч с «Нантом»

Главный тренер « Карабах а» Гурбан Гурбанов и футболист Кади Боргес провели пресс-конференцию перед матчем 2-го тура группового раунда Лиги Европы против французского «Нанта». Игра состоится завтра на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:45.

«Очень сложный день, чтобы что-то говорить, - начал пресс-конференцию рулевой «Карабаха». – Вы все знаете, у нас 50 шехидов. На границе идут ожесточенные бои. Читаю, слежу за ситуацией. К сожалению, наши молодые ребята гибнут. Аллах рехмет элясин…

Мы всегда объясняем игрокам, в том числе и иностранным, какой регион мы представляем. В последние годы обострения бывают частыми. К счастью, наши земли отвоеваны. Но боль в сердце останется навсегда. Читаю о наших шехидах, об их семьях… Конечно, очень тяжело настроиться на футбол. Однако это наша работа. Постараемся подготовить команду по максимуму. Будет сложно полностью сосредоточиться на игре. Но еще есть время. Будем говорить с футболистами.

«Нант» играет в самый зрелищный футбол в нашей группе. Уверен в этом. У них есть очень интересные игроки. Хорошо укомплектованная команда. Нам остается только сыграть в хороший футбол, не опасаясь соперника. Они любят много атаковать. Мы должны быть активны. Если закроемся, будем играть от обороны, они этим легко воспользуются.

Да, «Нант» одержал всего две победы в чемпионате, но они своей игрой заслуживают гораздо большего. Об этом я сказал нашим игрокам. Не думайте, что я перестраховываюсь. Я не готовлю болельщиков к поражению. Но у «Нанта» действительно все линии хороши. А то, что они много пропускают… У каждой команды есть слабые места. В больших лигах не получается выставить смешанный состав. Мы это порой можем сделать, но в топ-лигах соперники за это не прощают.

У нас травмированы Максим Медведев, Кевин Медина, Рахиль Мамедов. Бадави Гусейнов пока не до конца тренируется с командой. Сегодня будет тренировка. Посмотрим, как будет. Есть шанс, что он сыграет».

Кади Боргес сказал следующее: «Я тоже в первую очередь соболезную семьям тех, кто потерял своих близких. Понимаю, какое тяжелое время для них. Хотел бы всех обнять и поддержать.

Конечно, мы читаем прессу, заходим в соцсети. Все видим и понимаем. Общаемся на улице с людьми. Людей, которые потеряли близких, тоже можно назвать героями. Потому что это очень нелегко. Постараемся завтра хоть как-то порадовать азербайджанский народ.

Понятно, что нас ждет сложная игра. Тренерский штаб проанализировал соперника. Надеюсь, что будет хорошая игра и болельщики получат удовольствие. Мы сделаем все, чтобы победить.

Как можно обыграть «Нант»? Надо не бояться соперника. Играть так, как всегда. Идти вперед. То есть надо показать свойственную нам игру».