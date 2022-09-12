Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 13:22

Армения и мировое армянство включили все пропагандистские рычаги, а также потенциальные возможности западных союзников, извращая подлинный смысл происходящего на границе с Азербайджаном. Мировому армянству удалось вывести из тени и «несколько башен Кремля». Забавная геополитическая развязка на Кавказе: Россия и США с одной стороны, как и Иран с США – с другой, и даже Москва с Евросоюзом вкупе вступают в непримиримую конфронтацию во всех уголках мира, за исключением армяно-азербайджанской линии соприкосновения. Здесь начинается красная черта для всех геополитических игроков, выступающих с единой консолидирующей позицией, обращенной против интересов Азербайджана и Турции.

Что же происходит на границе? Судя по заявлению Министерства обороны Азербайджана, наши худшие прогнозы и опасения подтверждаются. Армения возобновила боевые действия с раннего утра. Стреляют из допотопного российского оружия – прямо по войсковым частям азербайджанской армии, расположенным в освобожденных во время Второй Карабахской войны Лачине и Кельбаджаре. Азербайджанские подразделения, естественно, открывают ответный огонь и поражают противника. Все слухи и домыслы о продвижении азербайджанских войск по территории Армении безосновательны и беспочвенны. Азербайджан сам на протяжении долгих десятилетий являлся жертвой оккупационной политики. Однако после Второй Карабахской войны в регионе возникла качественно новая ситуация. Азербайджан вышел к условной границе с Арменией. И любая военная провокация или диверсия вызывают ожесточенные бои непосредственно вблизи армянской территории. Что позволяет пропагандистскому аппарату в Ереване раздувать артиллерийскую дуэль до иллюзорных масштабов боевых действий на территории самой Армении.

Пашинян при каждом удобном случае голословно заявляет о готовности к миру. Но де-факто идет на поводу реваншистских течений. В силу электоральной зависимости. Ни в Москве, ни в Брюсселе стороны так и не приблизились к существенным договоренностям по разблокированию коммуникаций и открытию долгожданного в Баку «Зангезурского коридора». Армения не спешит и с выводом незаконных формирований из зоны ответственности российских миротворцев. На переговорах делегация Пашиняна занимает циничную и двусмысленную позицию: не опровергая ни один из принципов урегулирования, выдвинутых азербайджанской стороной, Пашинян де-факто торпедирует реализацию основных договоренностей. Правительству Азербайджана с большим трудом, преодолевая огромное сопротивление, удалось добиться исполнения важнейшего пункта Московского соглашения по освобождению Лачина. В лучших традициях оранжевого популизма, закармливая армянское общество оптимистическими мирными ожиданиями, правительство Пашиняна подогревает «реваншистские настроения» и выпячивает «особый статус Карабаха», возрождает милитаристский дух и вооружает армянскую армию современным американским и российским оружием. Более того, ублажая устами главных переговорщиков – Мирзояна и Григоряна слух азербайджанских дипломатов, налаживает систему поставки вооружения и карабахским сепаратистам. Строит козни и планы диверсионной и партизанской войны в лесах Карабаха. А плацдармом для будущей бесчестной и мстительной войны стали новоиспеченные военные базы на границе с Кельбаджаром и Лачином. За семь часов особым подразделениям азербайджанской армии удалось вдребезги разбить этот плацдарм – новую военную инфраструктуру, совершенные военные базы со складами оружия и боеприпасов. Жесткая позиция азербайджанского руководства, в первую очередь президента Ильхама Алиева, который накануне обсудил с силовиками создавшуюся ситуацию, вполне ожидаема. Алиев неоднократно публично предупреждал Пашиняна и культивирующее воинственный реваншизм армянское общество о непрогнозируемых тяжких последствиях пагубной политики нагнетания конфронтации.