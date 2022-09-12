Сеть магазинов Kontakt оказала поддержку семьям шехидов

Kontakt выражает глубокие соболезнования всему народу Азербайджана, в особенности семьям и родным наших военнослужащих, погибших в результате армянской провокации , а также объявляет об аннулировании кредитных задолженностей перед компанией наших героев-шехидов и членов их семей.

В соответствии с программой «Карабах», подготовленной в период «Отечественной войны», компания обязуется списать кредитные задолженности членов семей шехидов, павших за Родину (родителей, супругов и детей).

«У сынов, которые отдали долг перед Родиной, не может остаться долгов перед нашей компанией. Наоборот, мы обязаны им за их героизм. Поэтому мы предпринимаем постоянные меры в рамках программы «Карабах», - сказали в компании.

За весь период реализации программы компанией списана задолженность семей шехидов и ветеранов с инвалидностью первой группы в размере 267 563 манатов. Списание долгов на основании заявлений продолжается и сегодня. Более подробную информацию о программе «Карабах» вы можете получить здесь.