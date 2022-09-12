Азербайджанская армия уничтожает огневые точки армян заявление Минобороны
Подразделения Вооруженных сил Армении продолжают обстреливать позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Кельбаджарского, Лачинского и Дашкесанского районов, применяя пушки D-30 и D-20 и 82-миллиметровые минометы, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Согласно сообщению, подразделения азербайджанской армии принимают ответные меры и уничтожают огневые точки противоположной стороны.
Оперативная обстановка находится под контролем азербайджанской армии, отметили в ведомстве.