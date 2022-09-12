Планы успешного контрнаступления украинской армии на северо-востоке и на юге Украины, в результате которого, по словам президента Владимира Зеленского, под контроль Киева вернулись около 6 тысяч квадратных километров территории, захваченной в течение нескольких месяцев российскими войсками, были разработаны украинскими военными в сотрудничестве с американскими и британскими специалистами и официальными лицами. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на свои источники в американском правительстве.

Как пишет газета, согласно первоначальному плану, разработанному генштабом ВСУ по указанию президента Зеленского, ВСУ должны были провести масштабное контрнаступление на юге страны. Цель - освободить Херсон и отрезать Мариуполь от группировки российских сил на востоке. Но в результате военных игр, проведенных украинскими и американскими военными летом, стало ясно, что такое наступление, скорее всего, обречено на провал. По словам одного из руководителей Пентагона Колина Каля, эти игры позволили выявить более эффективные варианты контрнаступления, которые были представлены украинскому руководству и высшему командованию. Как подчеркивает Каль, именно украинское руководство через некоторое время разработало окончательный план операции. Наступление на двух направлениях - северном и южном - было предложено украинскими военными.

В течение августа Украина получала от США детальные разведданные, позволившие выявить наиболее слабые участки российской обороны и подтвердить, что российской армии не удастся вовремя перебросить войска для их защиты в случае украинского наступления. Для обеспечения успеха наступления Соединенные Штаты увеличили поставку Киеву вооружений. Как отмечает The New York Times, появлявшиеся почти каждую неделю известия о предоставлении Украине американской военной помощи добавили украинскому командованию уверенности в выполнимости плана одновременного наступления на двух фронтах.