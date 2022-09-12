Ильхам Алиев обсудил с Тойво Клааром напряженность на армяно-азербайджанской границе

В среду, 14 сентября, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаара, передает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи Тойво Клаар выразил обеспокоенность по поводу напряженности на государственной границе Азербайджана и Армении в ночь с 12 на 13 сентября, отметив, что руководство Евросоюза на постоянной связи по телефону с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана.

Глава государства, в свою очередь, отметил, что эта широкомасштабная провокация была совершена именно Арменией, и подчеркнул, что вся ответственность за эскалацию лежит непосредственно на политико-военном руководстве Армении.