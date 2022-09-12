Кремль: напряженность между Азербайджаном и Арменией сохраняется
Напряженность на границе между Азербайджаном и Арменией пока сохраняется, заявили в Кремле.
"Однозначно, сохраняется напряженность", - отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу оценить обстановку.
Представитель Кремля напомнил о принятом накануне решении, что миссия ОДКБ отправится на границу во главе с генсеком организации Станиславом Засем. "Они представят доклад главам государств, который будет рассмотрен", - добавил Песков.