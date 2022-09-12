В начале войны заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак сообщил Владимиру Путину, что заключил предварительную сделку с Киевом, согласно которой Украина обязуется не вступать в НАТО, но Путин отказался от мирного соглашения, сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к российскому руководству.

По словам собеседников издания, Козак сказал Путину, что, по его мнению, заключенная им сделка избавила бы Россию от необходимости продолжать крупномасштабное вторжение. Два из трех источников издания сообщили, что толчок к завершению сделки произошел сразу после вторжения России в Украину 24 февраля. Через несколько дней Козак решил, что получил согласие Украины на основные условия, которых добивалась Россия, и порекомендовал Путину подписать соглашение, сообщили источники. В ответ на это предложение Путин якобы дал понять, что уступки, о которых договорился Козак, недостаточны, что он расширил свои цели, включив в них аннексию участков украинской территории, сообщают источники. В итоге сделка сорвалась.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на запрос Reuters заявил, что информация издания «не имеет абсолютно никакого отношения к реальности». Козак не ответил на просьбу о комментарии, а советник президента Украины Михаил Подоляк не подтвердил изданию, что такая сделка была достигнута.

Reuters отмечает, что Козак один из немногих высказался против военной операции в Украине на закрытой части заседания Совбеза РФ, которое прошло за три дня до вторжения. При этом он был верным соратником Владимира Путина с начала 1990-х. До начала войны именно Козак вел переговоры с Киевом по Донбассу.