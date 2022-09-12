Кремль: миссия ОДКБ пока не прибыла в Армению

Миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во главе с генсеком Станиславом Засем пока не прибыла в Армению. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, [миссия ОДКБ] пока не прибыла, насколько я знаю", - сказал представитель Кремля.

"Все-таки решение только вчера поздно вечером было принято. Она (миссия) же еще должна быть сформирована, и нужно долететь, доехать", - добавил пресс-секретарь российского лидера.

Во вторник Совет ОДКБ на внеочередной сессии в режиме видеоконференции решил направить в Армению миссию организации для оценки ситуации в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе. Как сообщалось, в состав миссии должны войти генсек ОДКБ Станислав Зась, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и представители государств-членов организации.