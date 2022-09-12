Армяне опровергли собственную информацию об обстреле колонны ФСБ
Армянский телеграм-канал Инфотека24 опроверг собственную информацию о том, что подразделения азербайджанской армии обстреляли колонну российских пограничников в Гегаркуникской области Армении.
Данная информация, распространенная часом ранее, была растиражирована всеми армянскими СМИ.
«Фейк! Колонна российских пограничников в Гегаркунике не подвергалась обстрелам со стороны Азербайджана», - написал позже телеграм-канал Инфотека24.
Ранее армянская сторона распространила информацию о том, что Азербайджан нанес артиллерийские удары по колонне пограничных сил ФСБ России в Гегаркуникской области Армении. Сообщалось, что личный состав российских пограничников был вынужден в срочном порядке покинуть место дислокации. В результате обстрела якобы было повреждено здание размещения российских пограничников и военная техника.