Азербайджанские гимнастки выступают на чемпионате мира в Болгарии

Сегодня на ковер вышли три азербайджанские спортсменки. Они выступили в квалификации с обручем и мячом. Лидер нашей команды Зохра Агамирова за упражнение с обручем получила 30,850 балла и занимает пока в этом виде программы 4-е место. Здесь же Алина Гезялова набрала 27 баллов и идет на данный момент на 20-й строчке.

В упражнении с мячом Агамирова с результатом 29,400 балла располагается на 10-й позиции. Гезялова (25,500) занимает 28-е место.

Если брать многоборье, то тут Зохра с общим показателем 60,250 балла идет на 6-м месте, а Алина (52,550) – на 24-м.

Сегодня определятся финалистки с обручем и мячом, а затем состоятся финалы. Завтра пройдут квалификационные выступления с булавами и лентой. Там Азербайджан представят Зохра Агамирова и Илона Зейналова.

16 сентября в борьбу вступят групповые команды, в том числе и сборная Азербайджана в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной. Они выступят в многоборье. 17 сентября состоится финал индивидуального многоборья, а 18-го, в заключительный день чемпионата мира, пройдут отдельные финалы у групповичек.

На нынешнем чемпионате мира, помимо медалей, также разыгрываются первые лицензии на Олимпиаду-2024 в Париже. Их получат три лучшие гимнастки по итогам финала индивидуального многоборья и три сильнейшие группы согласно результатам квалификации.