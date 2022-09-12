Как сообщал ранее haqqin.az, в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Армении были ранены двое гражданских лиц.

Занимавшиеся скотоводством на территории Кельбаджарского района Асим Мусаев получил ранение средней тяжести и был госпитализирован в Гяндже, а Арзуман Оруджев был отпущен домой после оказания первой медицинской помощи.

«В ночь с 12 на13 сентября начался обстрел. В три часа ночи рядом с нами разорвался артиллерийский снаряд. Мы легли на землю, но один из наших товарищей не успел. Он получил ранение осколком снаряда в ногу», - сказал Арзуман Оруджев в интервью REAL TV.