В среду, 14 сентября, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял регионального вице-президента Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анну Берде, передает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи с удовлетворением было подчеркнуто, что между Азербайджаном и Всемирным банком осуществляется успешное 30-летнее сотрудничество.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с будущими проектами и поддержкой Всемирным банком Азербайджана, состоялся обмен мнениями об участии Всемирного банка и дальнейшем укреплении партнерства в стратегических областях, в том числе в энергетической, коммуникационной сферах, и восстановлении Карабаха.