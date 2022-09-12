В Ленкорани простились с военнослужащим Хаялом Ахадзаде, который стал шехидом при предотвращении армянской провокации на государственной границе.

Шехид был предан земле в его родном селе Нариманабад. В похоронах участвовали сотни людей.

Как сообщили haqqin.az родственники шехида, Хаял Ахадзаде был чемпионом Азербайджана по боксу. Он участвовал в Отечественной войне и дошел до города Шуша, за что был награжден четырьмя орденами и медалями.