Спецпредставитель Лаврова встретился с Григоряном
Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян и спецпредставитель главы МИД России по вопросам армяно-азербайджанского урегулирования Игорь Ховаев в среду, 14 сентября, обсудили ситуацию на границе, сообщает пресс-служба Совбеза Армении.
В ходе встречи Григорян представил Ховаеву данные об обстановке на границе. Стороны также обсудили широкий спектр вопросов, касающихся урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией.
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