Денис Гончар, директор четвертого департамента СНГ МИД России, заявил агентству РИА Новости (деятельность этого СМИ была заблокирована в Азербайджане, поскольку оно пропагандировало так называемый режим в Ханкенди - прим. ред.), что Москва на встрече в рамках трехсторонней рабочей группы с участием представителей России, Азербайджана и Армении «рассчитывает на достижение пакетного соглашения по открытию коммуникаций». Дипломат не уточнил, когда состоится эта встреча.

В то время как на азербайджано-армянской границе идут ожесточенные бои, МИД России делает оптимистичные заявления об открытии транспортного сообщения между двумя странами и других вопросах нормализации. Разумеется, речь идет о мирном процессе, который должен осуществляться под патронажем России.

«Восстановление транспортных коммуникаций в регионе является одним из ключевых элементов армяно-азербайджанской нормализации. В рамках трехсторонней группы ведется согласование «пакета» основных проектов с акцентом на запуск железнодорожного и автомобильного сообщения между Азербайджаном и Арменией с возможным выходом на соседние страны», - сказал он.

В число таких проектов входит и строительство железной дороги, а также автотрассы между западными районами Азербайджана и Нахчываном через территорию Армении.

Дипломат надеется, что на очередном заседании трехсторонней группы удастся выйти на «пакетную» договоренность.

После этого будет запущена реализация конкретных проектов, к участию в которых смогут подключиться все заинтересованные компании. Гончар уверен, что по итогам объявленных тендеров среди участников будут и российские операторы.

«Москва будет и далее помогать Баку и Еревану в реализации трехсторонних договоренностей», - подчеркнул Гончар.

По его словам, в случае принятия решения о проведении очередной трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, Армении и России соответствующий анонс будет сделан по линии пресс-службы Кремля.

Высокопоставленный чиновник МИД России также рассказал о возможностях возобновления деятельности Минской группы ОБСЕ. По его словам, США и Франция «заморозили» формат сопредседательства Минской группы после 24 февраля. Но сейчас Париж посылает сигналы, что готов восстановить формат. По мнению российского дипломата, нет гарантий, что Франция и США вновь не заблокируют работу этой площадки.

«Формат сопредседательства Минской группы ОБСЕ был парализован после того, как американский и французский сопредседатели «заморозили» взаимодействие с российским коллегой 24 февраля сего года без предварительного уведомления и консультаций. Такое грубое нарушение базового принципа работы «тройки» – правила консенсуса – произошло в тридцатилетней истории Минской группы ОБСЕ впервые. Через какое-то время из Парижа стали поступать опосредованные сигналы о готовности возобновить контакты по линии сопредседателей, как будто ничего не случилось», - сказал российский дипломат.

Он напомнил также, что посредник имеет шанс на успех, если в его услугах заинтересованы все стороны того или иного спора. Но такой консенсус не сложился.