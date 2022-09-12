Идут бои между Азербайджаном и Арменией, а российские дипломаты говорят о мире главная тема
В то время как на азербайджано-армянской границе идут ожесточенные бои, МИД России делает оптимистичные заявления об открытии транспортного сообщения между двумя странами и других вопросах нормализации. Разумеется, речь идет о мирном процессе, который должен осуществляться под патронажем России.
Денис Гончар, директор четвертого департамента СНГ МИД России, заявил агентству РИА Новости (деятельность этого СМИ была заблокирована в Азербайджане, поскольку оно пропагандировало так называемый режим в Ханкенди - прим. ред.), что Москва на встрече в рамках трехсторонней рабочей группы с участием представителей России, Азербайджана и Армении «рассчитывает на достижение пакетного соглашения по открытию коммуникаций». Дипломат не уточнил, когда состоится эта встреча.
«Восстановление транспортных коммуникаций в регионе является одним из ключевых элементов армяно-азербайджанской нормализации. В рамках трехсторонней группы ведется согласование «пакета» основных проектов с акцентом на запуск железнодорожного и автомобильного сообщения между Азербайджаном и Арменией с возможным выходом на соседние страны», - сказал он.
В число таких проектов входит и строительство железной дороги, а также автотрассы между западными районами Азербайджана и Нахчываном через территорию Армении.
Дипломат надеется, что на очередном заседании трехсторонней группы удастся выйти на «пакетную» договоренность.
После этого будет запущена реализация конкретных проектов, к участию в которых смогут подключиться все заинтересованные компании. Гончар уверен, что по итогам объявленных тендеров среди участников будут и российские операторы.
«Москва будет и далее помогать Баку и Еревану в реализации трехсторонних договоренностей», - подчеркнул Гончар.
По его словам, в случае принятия решения о проведении очередной трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, Армении и России соответствующий анонс будет сделан по линии пресс-службы Кремля.
Высокопоставленный чиновник МИД России также рассказал о возможностях возобновления деятельности Минской группы ОБСЕ. По его словам, США и Франция «заморозили» формат сопредседательства Минской группы после 24 февраля. Но сейчас Париж посылает сигналы, что готов восстановить формат. По мнению российского дипломата, нет гарантий, что Франция и США вновь не заблокируют работу этой площадки.
«Формат сопредседательства Минской группы ОБСЕ был парализован после того, как американский и французский сопредседатели «заморозили» взаимодействие с российским коллегой 24 февраля сего года без предварительного уведомления и консультаций. Такое грубое нарушение базового принципа работы «тройки» – правила консенсуса – произошло в тридцатилетней истории Минской группы ОБСЕ впервые. Через какое-то время из Парижа стали поступать опосредованные сигналы о готовности возобновить контакты по линии сопредседателей, как будто ничего не случилось», - сказал российский дипломат.
Он напомнил также, что посредник имеет шанс на успех, если в его услугах заинтересованы все стороны того или иного спора. Но такой консенсус не сложился.
«Процессы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией не должны зависеть от капризов западных игроков. У нас обширное поле для совместной работы с Баку и Ереваном по реализации трехсторонних договоренностей наших лидеров», - считает он.
Следует отметить, что Азербайджан неоднократно отвергал вероятность возобновления посреднической миссии Минской группы, и называет формат сопредседателей «мертвым». Однако, несмотря на то, что одна из сторон конфликта отказалась от данного посреднического формата, США недавно назначили своего высокопоставленного дипломата Филипа Рикера новым сопредседателем Минской группы и одновременно спецпредставителем по вопросам Южного Кавказа. Филип Рикер на днях провел переговоры в Баку в рамках своего визита в регион.
К тому же Россия изменила мандат своего сопредседателя Минской группы Игоря Ховаева, предоставив ему статус спецпредставителя по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Глава департамента МИД России сообщил в интервью, что Ховаев в ближайшие дни совершит очередной визит в Баку и Ереван. Цель его визита - продолжение работы над текстом мирного договора между Азербайджаном и Арменией.
«Тема подготовки мирного договора занимает важное место в наших усилиях по содействию армяно-азербайджанской нормализации. Востребованность соответствующей российской помощи нам подтвердили и в Баку, и в Ереване. Разумеется, для нас это не вопрос саморекламы, а огромная ответственность», - заявил он.
Напомним, Азербайджан представил Армении пакет из пяти условий для начала мирных переговоров. Который, в частности, включает в себя признание сторонами территориальной целостности друг друга. Сначала Армения заявила, что принимает эти принципы, но позже попыталась уклониться от официального признания территориальной целостности Азербайджана и стала настаивать на обсуждении карабахского вопроса в рамках мирных переговоров. Из-за этого последние переговоры, проведенные в Брюсселе, закончились безрезультатно, после чего последовали ожесточенные столкновения на границе.