Азербайджан готов передать Армении тела ста убитых солдат

Госкомиссия по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан Азербайджана распространила информацию.

Как сообщили в Госкомиссии, демонстрируя приверженность международному гуманитарному праву и ценностям гуманизма, Азербайджан призывает Армению к прекращению огня и готов в одностороннем порядке передать противоположной стороне до 100 тел армянских военнослужащих, погибших в результате предотвращения провокации против территориальной целостности нашей страны 12-13 сентября текущего года.

Об этом проинформирован и Международный комитет Красного Креста.